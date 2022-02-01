Важным шагом США для стабилизации украинской экономики может стать отмена 25% пошлины на импорт стали,- ФРУ

Федерация направила обрашение к президенту, премьеру и временной поверенной в делах США.

Федерация работодателей Украины (ФРУ) отмечает, что важным шагом США для стабилизации украинской экономики может стать исключение Украины из-под действия 25% пошлины на импорт всех видов стальной продукции с заменой ее на тарифную квоту на беспошлинные поставки украинской стали в США.

Об этом говорится в обращении ФРУ, передают Українські Новини.

Данное обращение ФРУ направила к Президенту Украину Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и временной поверенной в делах США в Украине Кристине Квин.

"Для Украины это будет огромная поддержка. И мы прогнозируем, что если для нас эта 25% пошлина будет снята, то в перспективе ближайших трех лет мы могли бы экспортировать в США свою продукцию металлургического комплекса на сумму до 800–900 млн долларов ежегодно. Если говорить о минимальном эффекте для металлургического комплекса, который мы можем получить в течение этого года, то мы считали, что это будет примерно плюс от 1,5 до 2 млрд гривен дополнительных налогов в бюджет Украины. А это – возможности предприятий платить и повышать заработную плату, пополнять государственную казну. В качестве примера 35 млрд гривен налогов ГМК уплатил в прошлом году. И 600 тыс. мест обеспечил вместе со смежными отраслями", - отметил гендиректор ФРУ Руслан Ильичев.

В сообщении обращении отмечается, что сейчас украинская экономика находится на пороге масштабного кризиса.

"Начиная с конца прошлого года, стоимость газа для украинской промышленности достигла рекордных отметок, значительно выросла в цене стоимость электроэнергии. Все это привело к убыточности многих производств. Более того, в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований Украина временно упустила возможность привлекать внешний капитал. Главная причина – российская военная эскалация на границах Украины и угроза вторжения армии России. В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на фоне стягивания российских войск на украинскую границу официальный Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Украине экономической поддержки, главным образом для стабилизации экономики и финансового сектора", - отмечается в обращении.

В обращении напоминается, что в марте 2018 года Президент США Дональд Трамп по соображениям национальной безопасности принял решение о введении 25%-й пошлины на импорт всех видов стальной продукции, однако впоследствии несколько государств добились исключения из-под действия этой пошлины, а в конце прошлого года этого добился и Евросоюз. В результате почти 58% всего импорта стали в США отгружалось без применения 25% пошлины из 34 стран мира.

В обращении отмечается, что ФРУ поднимала вопрос о возобновлении правительством Украины переговоров с США по поводу замены пошлин на импорт стальной продукции на квоты.

"Украина является стратегическим партнером США и имеет несколько исключительных обстоятельств – агрессия России, оккупация Донбасса и аннексия Крыма, что приводит к сложной экономической ситуации. Поэтому, по нашему мнению, официальный Киев может рассчитывать на положительное решение Вашингтона по вопросу отмены стальной пошлины. Тем более что импорт украинской металлопродукции не препятствует и не угрожает нацбезопасности США, поскольку его доля в структуре стального импорта в США составляет менее 1%. В свою очередь, ГМК Украины в случае получения доступа к американскому рынку может стать фактором стабилизации экономической ситуации", - отмечается в обращении.

Как сообщали Українськi Новини, объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" просит Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля провести переговоры с США о замене 25%-й пошлины на импорт стали из Украины на тарифные квоты в рамках экономической помощи.

Также на фоне обнародования намерений США предоставить Украине экономическую поддержку "Укрметаллургпром" обратился с письмом к временной поверенной в делах США в Украине Кристине Квин с просьбой рассмотреть возможность исключения Украины из-под действия 25%-й пошлины с заменой ее на тарифную квоту на беспошлинные поставки украинской стали в США.