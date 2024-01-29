Вдвое больше налогов и сотни дронов разных модификаций для ВСУ - итоги Аккордбанка в 2023 году

Украинский «Аккордбанк» в 2023 году уплатил в бюджеты всех уровней 337 млн грн налогов и сборов, что вдвое больше чем в прошлом. Также ожидается, что общий объем уплаченных налогов и сборов превысит 365 млн. грн. после того, как будут завершены расчеты по налогу на прибыль.

«Банк существенно увеличил объем уплаченных налогов и сборов в бюджет всех уровней. В частности, за 2023 год только объем налога на прибыль вырастет более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом, комментирует Алексей Руднев, Председатель Правления ПуАО «КБ «АККОРДБАНК». — В 2023 году мы создали более 200 рабочих мест для украинцев, открыли 7 новых отделений и поднялись на 8 место среди банков по размеру региональной сети, которая сейчас насчитывает 155 отделений. Мы планируем не останавливаться на достигнутом и продолжать расти и в этом году».

Помимо основной деятельности, «Аккордбанк» системно вкладывает в укрепление оборонного потенциала Украины. Так, в течение 2023 года взносы в благотворительные фонды выросли на +45%, а для подразделений, выполняющих задачи на фронте, было приобретено и отремонтировано более 540 различных дронов.

Напомним, что уже в 2022 году «Аккордбанк» имел самый высокий показатель объемов помощи военным среди всех банков Украины. Тогда команда «Аккордбанка» закупила и передала на фронт более 200 многоцелевых и бронированных авто.

«Мы и дальше планируем поддерживать наших защитников в борьбе против российских захватчиков. Уверен, Украина обязательно будет освобождена благодаря нашим героическим воинам. Именно вместе и каждый на своем фронте, ежедневно шаг за шагом, приближаем победу», — подчеркивает Алексей Руднев, Председатель Правления ПуАО «КБ «АККОРДБАНК».