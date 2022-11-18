Великобритания входит в рецессию: ВВП упадет, а уровень безработицы достигнет пика

Рецессия будет продолжаться более года, а рост вернется не раньше конца 2024 года.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил о вхождении экономики страны в рецессию. Она будет иметь последствия для домохозяйств по всей стране, прогнозируют в правительстве.

Об этом пишет Bloomberg.

Фунт упал чуть ниже $1,18, поскольку инвесторы переваривали мрачную экономическую перспективу страны на следующие несколько лет, отметило агентство.

Также читайте Куда движется экономика России за 8 месяцев войны против Украины

Хант заявил, что в 2023 году ВВП страны снизится на 1,4% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 1,8%.

По прогнозам правительства, цены на жилье упадут на 9% в течение следующих двух лет и останутся ниже текущего уровня в течение следующих пяти лет.

В течение двух финансовых лет уровень жизни упадет на 7%. В 2024 году уровень безработицы достигнет пика в 4,9%. Рецессия продлится больше года, а рост вернется в доковидный уровень не раньше конца 2024 года.

Прогнозы МВФ

В Международном валютном фонде заявили, что перспективы мировой экономики еще мрачнее, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

Среди причин нелестных прогнозов в МВФ назвали усиление денежно-кредитной политики, вызванное высокой инфляцией, слабыми темпами роста в Китае, а также перебоями с поставками и отсутствием продовольственной безопасности, вызванными вторжением России в Украину.

В прошлом месяце МВФ снизил свой прогноз глобального роста на 2023 год до 2,7% по предварительному прогнозу в 2,9%.

Падение украинской экономики – прогноз от МВФ

Читайте также: