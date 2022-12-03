Венгрия не будет платить минимальную цену за российскую нефть – Петер Сиярто

Глава венгерского МИД заявил, что ограничение цен на нефть из России "вредит европейской экономике".
Венгрия была освобождена от использования ограничения цены на российскую нефть после переговоров с Европейским Союзом.
Об этом сообщил в субботу, 3 декабря, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на своей странице в Facebook.
Глава внешнеполитического ведомства страны, которой руководит правительство, благосклонное к российскому президенту Путину, отметил, что "Брюссель должен осознать, что эти и подобные меры больше всего вредят европейской экономике".
"В ходе переговоров по лимиту цен на нефть мы настойчиво боролись за интересы Венгрии и, в конце концов, преуспели: Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть", — утверждает он.
Министр добавил, что этим решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".
Напомним, в субботу, 3 декабря, Совет ЕС принял решение о введении ограничения цен на российскую морскую сырую нефть. Лимит установлен на уровне 60 долларов США за баррель. В будущем цена может корректироваться, чтобы реагировать на развитие рынка. После этого решения в России устроили истерику и пригрозили остановить поставки в Европу.
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