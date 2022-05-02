Венгрия не поддержит эмбарго ЕС на импорт российской нефти и газа

Венгрия не поддержит эмбарго ЕС на импорт российской нефти и газа

Венгрия будет ветировать любые европейские предложения, которые приведут к ограничению импорта энергоносителей из России.

Венгрия по-прежнему выступает против любого эмбарго ЕС на импорт российской нефти и газа.

Об этом заявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач, пишет The Guardian.

"Позиция Венгрии по отношению к любому нефтегазовому эмбарго не изменилась: мы их не поддерживаем", — сказал он.

Евросоюз планирует предложить поэтапный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций, который обсуждается на этой неделе.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, решающим фактором является то, что правительство Германии больше не будет тормозить эмбарго. Причиной смены курса Германии, вероятно, являются последние успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что колебавшиеся Австрия, Венгрия и Словакия или поддерживать эмбарго на поставки российской нефти, отозвали вето.

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