Венгрия подала заявку на поставку нефти через «Дружбу»: когда начнется транзит

Поставка нефти / © Associated Press

Реклама

Венгерская нефтяная компания MOL обратилась с заявкой на транзит нефти по трубопроводу «Дружба» после того, как Украина завершила ремонтные работы на магистрали.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли, который не называется.

По предварительным данным старт первых поставок ожидается уже 22 апреля.

Реклама

«MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут поставлены в равных пропорциях в Венгрию и Словакию», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время возобновит прокачку нефти через нефтепровод «Дружба», который ранее получил повреждения в результате российских ударов.

Мы ранее информировали, что будущий премьер Венгрии Петер Мадяр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить работу нефтепровода «Дружба», если он находится в подходящем состоянии.