- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
Венгрия подала заявку на поставку нефти через «Дружбу»: когда начнется транзит
Нефть будет поставляться в равных порциях Венгрии и Словакии.
Венгерская нефтяная компания MOL обратилась с заявкой на транзит нефти по трубопроводу «Дружба» после того, как Украина завершила ремонтные работы на магистрали.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли, который не называется.
По предварительным данным старт первых поставок ожидается уже 22 апреля.
«MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут поставлены в равных пропорциях в Венгрию и Словакию», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время возобновит прокачку нефти через нефтепровод «Дружба», который ранее получил повреждения в результате российских ударов.
Мы ранее информировали, что будущий премьер Венгрии Петер Мадяр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить работу нефтепровода «Дружба», если он находится в подходящем состоянии.