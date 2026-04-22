ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Венгрия подала заявку на поставку нефти через «Дружбу»: когда начнется транзит

Нефть будет поставляться в равных порциях Венгрии и Словакии.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Поставка нефти / © Associated Press

Венгерская нефтяная компания MOL обратилась с заявкой на транзит нефти по трубопроводу «Дружба» после того, как Украина завершила ремонтные работы на магистрали.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли, который не называется.

По предварительным данным старт первых поставок ожидается уже 22 апреля.

«MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут поставлены в равных пропорциях в Венгрию и Словакию», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время возобновит прокачку нефти через нефтепровод «Дружба», который ранее получил повреждения в результате российских ударов.

Мы ранее информировали, что будущий премьер Венгрии Петер Мадяр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить работу нефтепровода «Дружба», если он находится в подходящем состоянии.

Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie