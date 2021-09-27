Венгрия подписывает с Россией договор о транзите газа в обход Украины, МИД обратится в Еврокомиссию

Венгрия подписывает с Россией договор о транзите газа в обход Украины, МИД обратится в Еврокомиссию

Новый контракт рассчитан на 15 лет и будет заключен до 2036 года с возможностью пересмотра условий через 10 лет.

Правительство Венгрии приняло решение подписать новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины. Подписание документа состоится в понедельник, 27 сентября.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новый контракт рассчитан на 15 лет и будет заключен до 2036 года с возможностью пересмотра условий через 10 лет.

По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год.

В свою очередь из-за этого решения МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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Об этом говорится в обнародованном 27 сентября заявлении МИД Украины.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям", — заявило украинское министерство.

В МИД настаивают, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

МИД "с грустью отмечает", что это решение наносит ущерб "позитивным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто".

29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества при сопредседательстве глав МИД двух стран.

Из-за венгерско-российского газового соглашения МИД инициировал перенос заседания комиссии на более поздний срок, поскольку соглашение "будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия", подчеркнули в министерстве.

Когда состоится перенесенное заседание, в МИД не уточнили.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики, добавили в МИД.

Напомним:

О договоренности между Москвой и Будапештом стало известно в конце августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не указал, какой будет стоимость газа по условиям нового контракта, однако заявил, что цена будет "намного выгоднее", по сравнению с действующими до сих пор условиями.

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