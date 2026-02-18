Венгрия поставила ультиматум Украине из-за нефтепровода "Дружба"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

Венгрия не будет экспортировать в Украину дизальное топливо, пока не возобновится транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Такое заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто цитирует издание Index.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства не скрывает, что решение остановить поставки дизельного топлива Украине стало прямым следствием прекращения транзита российской нефти.

«Поставки дизельного топлива в Украину не возобновятся, пока украинцы не возобновят транспортировку сырой нефти по трубопроводу „Дружба“, — сказал он.

При этом Сийярто отметил, что Венгрия играла важную роль в обеспечении Украины не только дизельным топливом, но и другими энергоресурсами, в частности газом и электроэнергией.

Он добавил, что Венгрия имеет резервы нефти более чем на три месяца и работает над альтернативными маршрутами поставок нефти, в частности морскими.

«Венгрия и Словакия используют возможность, предоставленную решением Европейского Союза, согласно которому могут импортировать российскую сырую нефть морем до восстановления трубопроводного транспорта», — добавил Сийярто.

Напомним, 27 января, российские войска совершили атаку на объект инфраструктуры нефтепровода «Дружба» в городе Броды Львовской области.

Впоследствии в МИД Украины сообщили, что из-за обстрела российскими войсками транзит нефти в Венгрию и Словакию прекращен.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в намеренном затягивании возобновления транзита, связывая это с позицией Братиславы по евроинтеграции Украины. Аналогичную оценку озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, заявив, что остановка поставок имеет политические мотивы.