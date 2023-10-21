Венгрия продолжает блокировать помощь Украине, несмотря на уступки Киева

В Еврокомиссии надеются в ближайшее время решить все вопросы с Будапештом.

ВЕвросоюзе работают над разблокировкой 8-го транша военной помощи для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира.

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Об этом заявил влиятельный официальный представитель Европейского Союза, сообщает Укринформ.

Он заявил, что Будапешт продолжает блокировку, пора то, что Украина пошла на уступки по вопросу с венгерским ДТП банком.

"Мы все еще обсуждаем с Венгрией и Украиной этот вопрос. Банк ОТР был изъят Украиной из перечня учреждений, имеющих сотрудничество с Россией. Но все еще есть действующие проблемы, которые продолжают существовать, и соответствующие службы ЕС, в частности, Европейская служба внешних действий", в полной мере вовлечены в эти дискуссии между Киевом и Будапештом. Поэтому мы ожидаем, что скорее скорее, чем позже, мы сможем иметь соглашение, и осуществить очередной транш из Европейского фонда мира", — отметил представитель ЕС.

Евро чиновник воздержался от комментариев по поводу встречи между президентом РФ Путиным и венгерским премьером Орбаном в Пекине, сославшись на то, что главы государств имеют суверенное право встречаться с кем считают необходимым.

В то же время он отметил, что ЕС не меняет общую и определенную позицию по отношению к личности Путина, и поддерживает ордер на арест, выданный против президента РФ прокурором Международного уголовного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуяш попытался оправдать своего шефа за встречу с Путиным в Китае.

Кроме того, мы ранее информировали, что до конца ноября Европейский Союз и Венгрия стремятся достичь соглашения о разблокировании переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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