Венгрия продолжает блокировать помощь Украине, несмотря на уступки Киева

В Еврокомиссии надеются в ближайшее время решить все вопросы с Будапештом.
ВЕвросоюзе работают над разблокировкой 8-го транша военной помощи для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира.
Об этом заявил влиятельный официальный представитель Европейского Союза, сообщает Укринформ.
Он заявил, что Будапешт продолжает блокировку, пора то, что Украина пошла на уступки по вопросу с венгерским ДТП банком.
"Мы все еще обсуждаем с Венгрией и Украиной этот вопрос. Банк ОТР был изъят Украиной из перечня учреждений, имеющих сотрудничество с Россией. Но все еще есть действующие проблемы, которые продолжают существовать, и соответствующие службы ЕС, в частности, Европейская служба внешних действий", в полной мере вовлечены в эти дискуссии между Киевом и Будапештом. Поэтому мы ожидаем, что скорее скорее, чем позже, мы сможем иметь соглашение, и осуществить очередной транш из Европейского фонда мира", — отметил представитель ЕС.
Евро чиновник воздержался от комментариев по поводу встречи между президентом РФ Путиным и венгерским премьером Орбаном в Пекине, сославшись на то, что главы государств имеют суверенное право встречаться с кем считают необходимым.
В то же время он отметил, что ЕС не меняет общую и определенную позицию по отношению к личности Путина, и поддерживает ордер на арест, выданный против президента РФ прокурором Международного уголовного суда.
Напомним, ранее сообщалось, что глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуяш попытался оправдать своего шефа за встречу с Путиным в Китае.
Кроме того, мы ранее информировали, что до конца ноября Европейский Союз и Венгрия стремятся достичь соглашения о разблокировании переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Читайте также: