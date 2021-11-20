Венгрия продолжает получать большую часть газа через Украину – ГТС

Венгрия получает из Украины почти в два раза больше газа, чем из Сербии из-за "Турецкого потока".

Венгрия, несмотря на то, что подписала с российским "Газпромом" контракт о транзите газа через "Турецкий поток", продолжает получать большую часть голубого топлива через Украину.

Об этом в Facebook написал гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Так, Венгрия получает из Украины почти в два раза больше газа, чем из Сербии из-за "Турецкого потока".

"После взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины, но не от "Газпрома". Стоит отметить, что Газпром не транзитирует газ через Украину в Венгрию начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки", — сообщил Макогон.

Напомним, Венгрия подписала с российским "Газпромом" контракт о транзите газа в обход Украины. По условиям соглашения Россия будет ежегодно отгружать топливо через Сербию и Австрию. Киев возмутил подписание такого документа: хочет, чтобы венгерское соглашение теперь оценила Европейская комиссия. Такие действия возмутили Будапешт.

Также в начале 2020 года в Стамбуле торжественно открыли газопровод в обход Украины для транзита газа в Европу. Участие в мероприятии, в частности, приняли президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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