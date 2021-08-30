Венгрия согласовала поставки российского газа в обход Украины

Долгосрочный контракт с "Газпромом" будет действовать с 1 октября 2021 года.

Венгрия согласовала условия долгосрочного контракта с Газпромом на поставку с 1 октября 2021 года природного газа в обход Украины.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей Facebook-странице.

Согласно достигнутым договоренностям с российским монополистом, Венгрия будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год, из которых большая часть (3,5 млрд кубометров) будет попадать в страну по газопроводу "Турецкий поток" и его сухопутным продолжением через Сербию, еще 1 млрд кубометров — через Австрию.

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Предыдущее соглашение предусматривало поставку российского газа через пункты Берегово на украинском-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не указал, какой будет стоимость газа по условиям нового контракта, однако заявил, что цена будет "намного выгоднее", по сравнению с действующими до сих пор условиями.

Действие нового контракта с "Газпромом" рассчитано на 15 лет, но его условия могут быть пересмотрены через 10 лет.

Напомним, в начале 2020 года в Стамбуле торжественно открыли газопровод в обход Украины для транзита газа в Европу.

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