- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 717
- Время на прочтение
- 2 мин
Венгрия захватила миллионы долларов и евро "Ощадбанка": будет ли дефицит валюты в Украине
Эксперт рассказал, чем грозит Украине захват миллионов «инкассаторской» валюты в Венгрии.
В пятницу, 6 марта, Венгрия захватила инкассаторов «Ощадбанка», которые, по предварительным данным, перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота между «Райффайзен Банк Австрия» и «Ощадбанком» Украины.
Может ли вызвать этот беспредел Венгрии нехватку валюты на наличном рынке Украины, рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии изданию «Фокус».
Эксперт признал, что захват инкассаторских автомобилей потенциально мог повлиять на баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке Украины.
«По оценкам, объем захваченных наличных денег был сопоставим с потребностями наличного сегмента примерно на 7–10 дней, что в случае задержки с компенсацией могло бы повлиять на баланс спроса и предложения», — пояснил Лесовой.
Тем не менее, Нацбанк оперативно вмешался, подкрепил системные банки необходимыми объемами наличной валюты и не допустил ее дефицита, заверил эксперт.
Что будет с курсом валют дальше?
Эксперт уверяет, что инцидент не приведет к обвалу гривны.
«Курсовые показатели и дальше будут формироваться под влиянием рыночных факторов, без дополнительных искажений», — добавил он.
В то же время Лесовой предупредил, что логистику транспортировки наличных через границу придется корректировать. Для полного налаживания новых безопасных маршрутов поставок потребуется определенное время.
Скандал с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии
Напомним, венгерские власти обнародовали фотографии наличных средств и золотых слитков, которые были конфискованы у задержанных на территории страны работников украинского государственного банка.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия Будапешта государственным терроризмом, рэкетом и взятием заложников. В конце концов, инкассаторы вернулись в Украину.