Венгрия захватила миллионы долларов и евро "Ощадбанка": будет ли дефицит валюты в Украине

Как инцидент с инкассаторами в Венгрии повлиял на наличный рынок Украины

В пятницу, 6 марта, Венгрия захватила инкассаторов «Ощадбанка», которые, по предварительным данным, перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота между «Райффайзен Банк Австрия» и «Ощадбанком» Украины.

Может ли вызвать этот беспредел Венгрии нехватку валюты на наличном рынке Украины, рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии изданию «Фокус».

Эксперт признал, что захват инкассаторских автомобилей потенциально мог повлиять на баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке Украины.

«По оценкам, объем захваченных наличных денег был сопоставим с потребностями наличного сегмента примерно на 7–10 дней, что в случае задержки с компенсацией могло бы повлиять на баланс спроса и предложения», — пояснил Лесовой.

Тем не менее, Нацбанк оперативно вмешался, подкрепил системные банки необходимыми объемами наличной валюты и не допустил ее дефицита, заверил эксперт.

Что будет с курсом валют дальше?

Эксперт уверяет, что инцидент не приведет к обвалу гривны.

«Курсовые показатели и дальше будут формироваться под влиянием рыночных факторов, без дополнительных искажений», — добавил он.

В то же время Лесовой предупредил, что логистику транспортировки наличных через границу придется корректировать. Для полного налаживания новых безопасных маршрутов поставок потребуется определенное время.

Скандал с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии

Напомним, венгерские власти обнародовали фотографии наличных средств и золотых слитков, которые были конфискованы у задержанных на территории страны работников украинского государственного банка.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия Будапешта государственным терроризмом, рэкетом и взятием заложников. В конце концов, инкассаторы вернулись в Украину.