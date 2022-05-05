Венгрия заявила, что готова участвовать в восстановлении Киевщины и лечить украинских воинов

Венгрия заявила, что готова участвовать в восстановлении Киевщины и лечить украинских воинов

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна готова участвовать в восстановлении Киевской области.

Также он утверждает, что в Венгрии будут лечить раненых украинских военных.

Об этом он сказал на международной конференции доноров для Украины в Польше, пишет "Европейская правда".

Сийярто заявил, что Венгрия готова помочь отстроить разрушенные школы и больницы в Киевской области, однако если правительство Украины попросит помочь сделать это в другом регионе — то венгры согласятся. Также эта страна может предоставить мобильные дома для переселенцев, потерявших свой дом в Украине.

По словам главы венгерского МИД Венгрия готова принимать на лечение раненых украинских военных без ограничений по количеству и 130 детей, нуждающихся в специализированном лечении.

"Я хочу очень четко сказать здесь: Венгрия поддерживает Украину и ее суверенитет. Мы четко разделяем, кто напал и кто подвергся нападению. И мы осуждаем военную агрессию России против Украины и ряд нарушений прав человека и призываем к расследованию возможных военных преступлений", — заявил Сийярто. .

Сийярто добавил, что Венгрия приняла 627 тысяч беженцев из Украины и предоставила им убежище.

Напомним, в венгерском правительстве считают, что приняли правильное решение, запретив транспортировку оружия в Украину через территорию своего государства.

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