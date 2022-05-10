Венгрия заявила о "небольшом шаге вперед" в переговорах с ЕС об эмбарго на нефть с РФ

Венгрия заявила о "небольшом шаге вперед" в переговорах с ЕС об эмбарго на нефть с РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об определенном прогрессе в переговорах с ЕС о нефтяном эмбарго на российскую нефть.

Глава МИД Венгрии считает, что для изменения позиции Будапешта по нефтяному эмбарго нужно сделать "значительно больше".

Об этом сообщает Bloomberg по итогам переговоров президента Венгрии Виктора Орбана и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 10 мая.

"Мы добились определенного прогресса, можно сказать, сделали небольшой шаг вперед", – заявил Сийярто.

В то же время, днем ранее венгерский дипломат заявлял, что его страна не изменила свою позицию по нефтяному эмбарго против России и настаивает, что не готова его поддержать, несмотря на продолжающиеся в последние дни сложные переговоры и предложенные ей уступки.

Напомним, что Кулеба объяснил, угрожает ли России зерновое эмбарго.

Также Шмыгаль объяснил, как нефтяное эмбарго для РФ повлияет на ход всей войны в Украине.

Как сообщалось, стало известно, когда ЕС может достигнуть соглашения об эмбарго на российскую нефть.

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