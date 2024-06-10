VEON и Киевстар объявляют об увеличении инвестиций в Украину до 1 миллиарда долларов США

VEON, глобальный цифровой оператор, который предоставляет конвергентную связь и онлайн-сервисы, сообщает, что через свою 100% дочернюю компанию "Киевстар" намерен увеличить инвестиции в восстановление цифровой инфраструктуры Украины до 1 млрд долларов США в течение пятилетнего периода с 2023 по 2027 год. Это означает увеличение предыдущих инвестиционных обязательств компании в размере 600 миллионов долларов США на трехлетний период, о которых было объявлено ранее. Эти средства будут направлены на инвестиции в сетевые и цифровые услуги, включая потенциальные приобретения или развитие новых активов, социальные взносы и партнерства.

Председатель совета директоров и основатель VEON Оги Фабела, член совета директоров VEON и Киевстар, бывший государственный секретарь США Майкл Р. Помпео и президент Киевстар Александр Комаров примут участие в Международной конференции по вопросам восстановления Украины 2024 в Берлине на этой неделе, чтобы осветить текущие взносы VEON и Киевстар в обеспечение устойчивости Украины, а также дальнейшие обязательства VEON по восстановлению и восстановлению Украины, включая вышеупомянутый обновленный инвестиционный план.

"VEON и Киевстар всесторонне поддерживают устойчивость, восстановление и восстановление Украины: от удовлетворения жизненно важных потребностей украинцев в связи до обеспечения населения новейшими цифровыми возможностями, от защиты нашей сети с помощью партнерства с OpenRAN до обеспечения энергетической независимости и бесперебойности, от поддержки украинского бизнеса сегодня до инвестирования в цифровую экосистему страны в будущем. Учитывая поддержку международных инвесторов VEON, я с гордостью отмечаю, что Киевстар является ярким примером того, как социально ответственный бизнес с международными инвестициями может поддерживать страну во время войны", - отметил Александр Комаров, президент компании "Киевстар". "Вдохновившись нашим собственным примером, мы поддерживаем призыв Ukrainian Recovery Conference 2024 к бизнесу инвестировать в Украину, и делать это нужно уже сейчас! Я рад, что наша компания присоединяется, увеличив собственные инвестиционные обязательства: 1 миллиард долларов США в течение 5 лет".

Компания "Киевстар", принадлежащая VEON, стала одним из крупнейших иностранных инвесторов Украины в 2022 и 2023 годах по версии Forbes Украина, с капитальными инвестициями в размере 12,3 миллиарда гривен за эти два года - примерно 176 миллионов долларов США и 174 миллиона долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно.

Среди основных направлений инвестиций Киевстар в цифровую инфраструктуру Украины можно выделить следующие: