Верховная Рада обязала предприятия добывающей отрасли отчитываться по определенным правилам

Народные депутаты проголосовали за законопроект, который должен обеспечивать прозрачность в добывающих отраслях.

В четверг, 16 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3790 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях".

Как стало известно из трансляции заседания парламента за этот закон проголосовали 344 народных депутата.

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Принятый закон уточняет круг хозяйствующих субъектов, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях и должны отчитываться по установленным правилам (перечень полезных ископаемых общегосударственного значения, деятельность по которым будет подлежать отчетности).

В опубликованной на сайте Рады пояснительной записке к законопроекту говорится, что внесенными изменениями был уточнен порядок раскрытия информации, требующийся законом (порядок утверждения форм отчетности, предельный срок представления отчетности), и объем информации, подлежащей раскрытию.

В частности, новации подразумевают отчеты о суммах платежей за выбросы двуокиси углерода.

Кроме того, сведения о среднесписочной численности работников теперь должны подаваться с определением количества работников каждого пола.

Внесенными изменениями также уточнен порядок избрания независимого администратора и его полномочия, а также отрегулированы вопросы ответственности компаний, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, за предоставление недостоверной информации.

Напомним, в Украине не хватает угля собственной добычи для электростанций на весь отопительный сезон. Поэтому его уже транспортируют из-за границы.

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