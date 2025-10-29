Верховная Рада остановила массированную атаку бигфармы на аптечный ритейл - экономист

Реклама

Об этом сообщает финансовый аналитик Алексей Кущ.

Депутаты согласились, что «упрощенный порядок продажи лекарств» приведет к потере государством контроля за лицензированным оборотом лекарства в стране, что могло привести к лавинообразному ухудшению качества лекарств, а также к появлению откровенных подделок.

По его словам, «остановлена массированная атака бигфармы на аптечный ритейл».

Относительно доступности лекарств для украинцев экономист подчеркивает, что цены может снизить только конкуренция на рынке и целевые государственные компенсации по определенным видам лекарств.

Только стабильная аптечная система и прозрачный фармацевтический рынок могут влиять на доступность лекарств для украинцев. Плюс государственная программа компенсация стоимости социально уязвимых слоев населения. То есть, дотировать потребителя, а не уничтожать продавца», - утверждает Алексей Кущ.

Кроме этого, при дальнейшем рассмотрении вопросов фармацевтического рынка, депутаты должны обратить внимание на действия Антимонопольного комитета Украины, незаконно оштрафовавшего оптового дистрибьютора лекарства «Оптима-фарм», игнорируя решение судов. Продолжение такой политики по отношению к одному из крупнейших поставщиков лекарств гарантированно приведет к дефициту лекарств, а это удар по фармацевтической безопасности Украины.

Напомним, что во время недавней атаки на Киев россияне ракетным ударом уничтожили

Вдобавок так совпало, что 25 октября россияне ракетным ударом уничтожили центральный состав одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины СП «Оптима-Фарм, ЛТД». Фирма понесла более $100 млн убытков.