Верховная Рада повысила налоги: кто и сколько теперь будет платить

Размер военного сбора повышен до 5%. Однако, он не касается одной категории граждан.

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №11416д. Историческое увеличение налогов поддержало 247 депутатов ВР.

Правда, не все изменения, предусмотренные законопроектом, были приняты депутатами. В частности, для военных оставили военный сбор на уровне 1,5% (ставку налога собирались повысить с 1,5% до 5%).

"Повышение сбора не будет только для военных! Для других они продлили повышение военного сбора до 5%", — добавил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Впоследствии нардеп Ярослав Железняк отметил, что "сбитая" во время рассмотрения правка №988 – это проблема. Поскольку она фактически является половиной закона.

"Она физически изложена на 10-ти страницах А4. Поэтому что-то мне кажется, что придется переголосовать закон для банально приведения его в какой-то строй... Короче — я думаю, там теперь много юридических проблем с текстом", — добавил депутат.

Из-за того, что за правку № 988 не проголосовали:

военный сбор для ФЛП I, II и III будет действовать с 1 октября

каких-либо перенесений военных сборов на 1 января нет ни для кого

работающие в режиме "Дія.Сіті" тоже подпадают под военный сбор

исключения для ФЛП на оккупированных территориях и на территории зоны боевых действий

новый военный сбор для ФЛП в МНС не будет включаться

Что предусмотрено законом

рост военного сбора на зарплаты всех физических лиц с 1,5% до 5%

рост с 1 января военного сбора с 1,5% до 5% на другие доходы граждан

ФЛП 1-й, 2-й и 4-й группы будут уплачивать военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца (с октября 2024 года это 800 грн в месяц), а ФЛП 3-й группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора

внедрение минимального налога на землю (МНЗ) в размере 700 грн и 1400 грн за гектар

в 2024-2025 годах доходы от "национального кэшбека" не будут облагать налогом

Ежемесячная отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ начнется с 1 января 2025 года. Это необходимо для дальнейшего внедрения "экономического бронирования".

Ожидается, что такие налоговые изменения должны принести в госбюджет 2024 года 58 миллиардов гривен, а в 2025 — 137 миллиардов. Это нужно, чтобы закрыть "дыру в бюджете" и на необходимом уровне финансировать украинскую армию.

Ряд бизнесменов резко критиковали проект о поднятии налогов. Гетманцев в конце июля писал, что проект еще не доработают, но в целом поднятия налогов не избежать. Специалисты не исключают, что рост налогов приведет к уменьшению количества рабочих мест, росту тени и вообще закрытию бизнесов.

Однако представители правительства придерживаются иного мнения. В частности, по словам главы бюджетного комитета ВР Роксоланы Подласой, если Рада не примет решения о повышении налогов, военные рискуют остаться без зарплат.

Призывы посмотреть другие источники финансирования государственного бюджета раздаются и из-за рубежа. В частности, ранее Американская торговая палата в Украине подвергла критике налоговые планы правительства, призвав правительство и правоохранительные органы активизировать борьбу с теневой экономикой для обеспечения поступлений в бюджет и честную конкуренцию.

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