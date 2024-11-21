Верховная Рада приняла госбюджет на 2025 год: главные статьи расходов

Приоритет – безопасность и оборона, на которую будут направлены 26,3% ВВП.

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Безопасность и оборона. Расходы вырастут до 2,23 трлн грн, что на 47,6 млрд грн больше по сравнению с уточненным планом 2024 года.

Поддержка бизнеса. Для развития предпринимательства в рамках программы "5-7-9%" предусмотрено 18 млрд грн, а на Фонд развития инноваций – 3 млрд грн.

Социальная защита. В бюджете на эту статью предусмотрено 420,9 млрд. грн. Из них трансферты в Пенсионный фонд составят 236,9 млрд. грн. (PIM) – 1,1 млрд грн, включая строительство жилья для многодетных семей и развитие социальных услуг.

Поддержка ветеранов. В бюджете на это предусмотрено 10,5 млрд грн, из которых 2,9 млрд грн направлено на финансирование специалистов по сопровождению, 1,7 млрд грн – на ментальную, физическую и психологическую реабилитацию и профессиональную адаптацию ветеранов, на программы Украинского ветеранского фонда. В рамках PIM дополнительно выделено 4,9 млрд грн на публичные инвестиционные проекты, в том числе строительство жилья для ветеранов.

Запланировано направить на эту статью 198,9 млрд грн. В рамках PIM дополнительно выделено 11,8 млрд грн на модернизацию и улучшение материально-технической базы учебных заведений и обустройство укрытий.

Здравоохранение. Финансирование здравоохранения будет составлять 217 млрд грн, что включает покрытие расходов на программу медицинских гарантий (175,5 млрд грн), закупку лекарств и медицинских изделий (11,8 млрд грн), обновление медицинских учреждений, приобретение оборудования и создание реабилитационных центров.

Поддержка громад. Ресурс местных бюджетов вырастет по сравнению с 2024 годом на 15% — с 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн и дополнительная дотация для местных бюджетов, которая вырастет до 36,5 млрд грн, в том числе в поддержку деоккупированных территорий. Базовая дотация вырастет до 25,5 млрд грн, а введенные реверсные дотации позволит эффективнее распределять ресурсы развития – 1,0 млрд грн.

Культура и медиапространство. В поддержку культуры и медиапространства предусмотрено 10,3 млрд грн.

Наука. На финансирование науки предусмотрено 14,5 млрд грн, что направлено на поддержку исследовательских проектов, модернизацию научной инфраструктуры и гранты для приоритетных исследований. Особое внимание будет уделено разработкам в сфере ОПК и энергетической безопасности.

Цифровая трансформация. На цифровую трансформацию приоритетных отраслей предусмотрено 4 млрд грн.

Спорт. Финансирование спортивной отрасли будет составлять 5,7 млрд грн.

Напомним, главная смета страны на следующий год вызвала большой резонанс в обществе.

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