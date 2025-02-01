Вернется ли курс доллара в Украине до 20 или 30 гривен: ответ экономиста

Курс доллара в Украине уже не вернется в 20 или 30 гривен. Дело в том, что во время военных действий курсы валют формируются совсем по иной логике.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал доктор социальной экономики, экономист Зиновий Свереда.

По словам эксперта, в условиях войны должна работать стратегия не только укрепления собственной валюты, но обесценивания валюты врага.

"Нам нужно, чтобы российский рубль упал и никогда не поднялся на какие-либо уровни", — подчеркнул он.

Весомую роль в этом процессе играют партнеры. Свереда констатировал: курс рубля помогают поддерживать страны БРИКС. Они поддерживают официальные и неофициальные торговые отношения с агрессором.

"Наши западные партнеры оказывают и военную помощь, и финансовую. Это помогает удерживать ценность и покупательную способность гривни. Если взять законы экономики и пересмотреть, что было с валютами других государств после войн... К счастью, в Украине есть инфляция, но на счастья, нет девальвации", – отметил экономист.

Свереда считает, что после войны следует обеспечивать экономические свободы и создание инвестиционного климата для восстановления Украины.

Ранее стало известно, сколько будет стоить доллар, евро и злотый 3 февраля.

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