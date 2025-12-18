Верно ли, что российская экономика на грани краха: экономист объяснил

Сергей Фурса: Экономический рост РФ закончился, впереди путь в «Венесуэлу» / © Associated Press

Экономист и блогер Сергей Фурса дал ответ на волнующий многих украинцев вопрос — действительно ли российская экономика на грани краха и скоро империя развалится.

Фурса сразу подчеркнул, что нет — к сожалению, сейчас РФ не на грани краха и не собирается разваливаться.

«Но правда в том, что Россия сейчас находится в самой слабой позиции, начиная с 2022 года. И пока идет война ситуация будет постоянно ухудшаться. И все эти воинственные заявления Путина, где он снова показал Европе Кузькину мать и снова поставил на боевое дежурство „Орешник“, не должны вводить в заблуждение», — заявил он.

По словам эксперта, в 2022 году у России были деньги, оружие, обученная армия и эффект неожиданности. Сейчас ситуация для РФ кардинально поменялась.

Фурса утверждает, что Кремль исчерпал запас накопленных нефтедолларов. Экономический рост закончился. Единственный путь — печать денег, неизбежно ведущая к инфляции, обесцениванию рубля и дефициту товаров.

«Негде деньги брать, можно только печатать. Каждый день печати будет приближаться к условной „Венесуэле“, с галопирующей инфляцией и дефицитом товаров. Не сразу, но очень однозначно. А дефицит бюджета будет оставаться на безумном уровне, пока продолжается война», — объяснил экономист.

По его словам, если россияне будут перекрывать дефицит бюджета в течение всего года печатным станком, катастрофы не произойдет. Просто усугубится кризис. Однако ситуация будет ухудшаться.

К тому же именно сейчас цены на нефть самые низкие с 2021 года. Сам же рынок для России стал более ограниченным. Рынок газа в Европе вообще потерян.

Сама Россия имеет нехватку трудовых ресурсов и нуждается в миграции для своей экономики.

«Но одновременно в России доминирует фашизм, где призывают ненавидеть других. И снова ловушка. Без миграции стагнация в экономике будет еще больше. А миграция не возможна, потому что в обществе распространяют атмосферу ненависти, а мигрантов хочу отправлять сразу на войну. Снова ловушка», — замечает Фурса.

Что касается производства оружия, то Россия израсходовала основные запасы бронетехники (танки, БТР), накопленные при СССР. Производство ракет и дронов продолжается, но оно направлено на террор тыла, а не на стратегические прорывы на фронте.

Фурса размышляет, что ухудшение ситуации должно принудить Кремль к настоящим переговорам, однако неадекватные заявления Путина ставят под сомнение его способность трезво оценивать угрозы своей стране.

«И когда он несет что-то о подсвинках, то вопрос в его рациональности только растет. Особенно когда человек, очень быстро ослабивший свою страну, надувает щеки и говорит, что Россия, наконец, получила настоящий суверенитет», — подытожил экономист.

