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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Вернувшиеся из депортации дети получат помощь — сколько именно

Дети, возвращенные из оккупации или депортации, получат единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Вернувшиеся из депортации дети получат помощь

Вернувшиеся из депортации дети получат помощь. / © sprotyv.mod.gov.ua

Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении единовременной денежной помощи детям, вернувшимся с оккупированных территорий или депортированных в РФ. Сумма пособия будет составлять 50 тысяч гривен.

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

В министерстве пояснили, что средства должны помочь семьям создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации ребенка по возвращении на подконтрольную правительству территорию.

Получить выплату смогут законные представители детей после обращения в Государственную службу Украины по делам детей. Эта помощь не будет учитываться при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи.

В Минсоцполитики подчеркнули, что для каждого возвращаемого из оккупации ребенка составляется индивидуальный план возвращения, который включает как непосредственную логистику возвращения, так и ряд послеприбывающих услуг.

Индивидуальный план охватывает три уровня поддержки – краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. В него входят:

  • социальные, медицинские, психологические и юридические услуги;

  • реабилитация;

  • устройство к семейным формам воспитания при отсутствии семьи;

  • поддержка самой семьи ребенка.

Напомним, украинцы могут получить выплаты на третьего ребенка в 2025 году. Какая сумма и как получить в случае рождения.

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