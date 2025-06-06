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Вернувшиеся из депортации дети получат помощь — сколько именно
Дети, возвращенные из оккупации или депортации, получат единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен.
Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении единовременной денежной помощи детям, вернувшимся с оккупированных территорий или депортированных в РФ. Сумма пособия будет составлять 50 тысяч гривен.
Об этом сообщило Министерство социальной политики.
В министерстве пояснили, что средства должны помочь семьям создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации ребенка по возвращении на подконтрольную правительству территорию.
Получить выплату смогут законные представители детей после обращения в Государственную службу Украины по делам детей. Эта помощь не будет учитываться при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи.
В Минсоцполитики подчеркнули, что для каждого возвращаемого из оккупации ребенка составляется индивидуальный план возвращения, который включает как непосредственную логистику возвращения, так и ряд послеприбывающих услуг.
Индивидуальный план охватывает три уровня поддержки – краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. В него входят:
социальные, медицинские, психологические и юридические услуги;
реабилитация;
устройство к семейным формам воспитания при отсутствии семьи;
поддержка самой семьи ребенка.
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