Вернувшиеся в Украину беженцы получат "подъемные": сколько будут платить
Предоставление единовременной финансовой помощи позволит молодым людям легче адаптироваться на новом месте, решить бытовые вопросы и продолжить обучение.
Власти планируют оказывать денежную помощь молодым людям, которые вернутся в Украину. Размер выплаты будет составлять 50 000 гривен.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
В ведомстве объяснили, что программа рассчитана на молодежь от 18 до 23 лет, которая возвращается в Украину после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий.
Кроме финансовой поддержки государство обеспечит социальное сопровождение, временное жилье, а также возможности для получения образования в Украине.
Куда обращаться и какие документы нужны
Молодежь до 23 лет может самостоятельно подать заявление на получение подъемной помощи. Для этого необходимо обратиться в Государственную службу по делам детей.
С собой нужно иметь:
паспорт
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии)
документ, подтверждающий факт возврата
Напомним, страны Евросоюза массово пересматривают условия поддержки украинцев, заменяя экстренные льготы строгими требованиями к интеграции. В частности, в чешском коалиционном совете намерены заблокировать проект постановления, который должен упростить переход украинцев на статус долгосрочного проживания уже в этом году.