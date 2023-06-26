Вероятный дефолт: Fitch оставило рейтинг Украины на уровне СС

Рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокий уровень госдолга, структурные проблемы.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC.
"Подтверждение РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне CC отражает ожидания Fitch относительно дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до окончания двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям в сентябре 2024 года", — заявили в агентстве.
В 2025 году обслуживание внешнего суверенного долга вырастет до $7,6 млрд, а большой дефицит бюджета в среднесрочной перспективе увеличит и без того высокий государственный долг.
В агентстве считают, что власти Украины предпочтут единую комплексную реструктуризацию долга в следующем году, но в случае сохранения неопределенности с безопасностью ожидается промежуточный шаг в виде дальнейшей отсрочки платежей по еврооблигациям.
Базовый сценарий Fitch предполагает, что война с Россией закончится не ранее 2024 года. ВВП Украины вырастет:
- на 3,5% — в этом году
- на 4% — в 2024 году
Дефицит госбюджета в 2023 году будет на уровне 17,3% ВВП. Аналитики Fitch также прогнозируют, что инфляция снизится до 14,5% к концу года, а учетная ставка будет снижена до 20%. В 2024 году уровень инфляции снизится еще больше – до 12,7%.
Напомним, Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня С с ССС, что явилось следствием объявленной правительством запланированной транзакции переноса срока погашения еврооблигаций.
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