Версия о связи аукционов со снижением цен не подтверждается — Прокоп

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Такое мнение высказал доктор экономических наук, руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп.

По его словам, для следящих за рынком электроэнергии очевидно, что ценовая динамика объясняется изменением баланса спроса и предложения. Летом на цены оказывают существенное влияние погодные условия, потребление, а также объемы импорта и экспорта электроэнергии.

«Для тех, кто внимательно наблюдает за рынком электроэнергии, и в частности за сегментом в сутки вперед, а также факторами, влияющими на баланс спроса и предложения, понятно, что предположение о том, что падение цены связано с планом проведения торгов, крайне сомнительно», — подчеркнул Прокоп.

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Эксперт отметил, что в начале июля вместе с сокращением импорта электроэнергии рос экспорт, что также свидетельствовало об изменении баланса рынка. Кроме того, подобные ценовые колебания уже происходили ранее, в частности, осенью 2025 года, когда средняя цена на РДН также существенно снизилась.

Прокоп обратил внимание, что результаты самих аукционов не подтверждают версию об искусственном занижении цены. По его словам, если бы электроэнергия действительно продавалась значительно дешевле рыночной стоимости, спрос на лоты был бы значительно выше.

«Если вдруг цена стала столь привлекательной, то почему промышленность не покупала активно электроэнергию на этих торгах? Почему на фоне низкой конкуренции конечная цена Укргидроэнерго в первый день осталась на уровне стартовой? Почему лоты Энергоатома не существенно подорожали в цене, несмотря на конкуренцию?» – отметил он.

Андриан Прокоп добавил, что нынешний механизм долгосрочных аукционов является лишь первым шагом к развитию форвардной торговли. По его мнению, украинскому рынку не хватает полноценных ценовых индикаторов и механизмов хеджирования рисков, давно используемых в странах ЕС.

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Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев не согласился с предположением о возможном влиянии аукционов на долгосрочные контракты на обвал цен. По словам эксперта, через этот механизм реализуется всего 2,4% от общего объема торгов, поэтому он не мог существенно повлиять на ситуацию на рынке «в сутки вперед».

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