Вес Джаши о блокаде портов: дунайский опыт дает аграриям надежду

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Об этом в комментарии Regionews.ua рассказал владелец группы Trans-Oil Важа Джаши, терминалы которой в порту Рени работали все годы полномасштабной войны.

Последствия новой блокады для аграриев уже ощутимы: пшеница в Украине стоит 140–150 долларов за тонну против 250–260 в Румынии или Франции, а в случае длительной остановки портов на внутреннем рынке может образоваться избыток в 27–32 млн тонн зерна.

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Опыт 2022 показывает, что выход есть. Когда Россия заблокировала черноморские гавани, работать смогли только три морских порта – Измаил, Рени и Усть-Дунайск. По данным Европейской Бизнес Ассоциации, в сезоне 2022/23 через Дунай прошло более 10 млн. тонн зерна — около 21% всего зернового экспорта страны.

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Терминалы Trans-Oil работали тогда на максимуме проектной мощности – около 800 тыс. тонн в год. «Украинский аграрий должен выжить. Для него работающий маршрут — возможность продать урожай, получить оборотные средства, рассчитаться с людьми и засеять следующий сезон», — подчеркнул Джаши.

По его словам, значение экспортных каналов измеряется не только тоннами, но и хозяйствами, которые смогли продлить работу, занятостью в сельских регионах и сохраненной мотивацией сеять следующий урожай.

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