Весенние морозы уничтожили часть садов: цены на фрукты взлетят

Груши / © pixabay.com

Реклама

Из-за ущерба, нанесенного весенними морозами, уничтожившими десятую часть фруктовых садов, фермеры Винницкой области соберут меньший урожай фруктов, но ожидают, что цены будут выше.

Об этой ситуации сообщил Сергей Бойчук, генеральный директор корпорации «Винница-Садвинпром», как пишет ресурсSEEDS.

Вадим Розпотнюк, главный агроном фермерского хозяйства «Ивановская калина» (село Иванов, Хмельницкий район), подтвердил, что сезон выдался сложным, поскольку майские заморозки повредили часть цветов.

Реклама

«В этом году у нас были аномально низкие температуры в период цветения. Если говорить об урожае, то 40% потери. Если говорить по сортам, то ноябрьская — это будет около 30 тонн с гектара в этом году. По „яблоновской“, то полторы тонны с гектара — это не урожайность. Это низкий показатель», — рассказал Розпотнюк.

Из-за сложных погодных условий аграрии были вынуждены увеличить расходы на обработку садов, в результате чего себестоимость производства груши выросла на 30% по сравнению с прошлым годом.

«Мы использовали гораздо больше препаратов для борьбы с неблагоприятными погодными условиями. Это дало меньший урожай, но хоть какой-то. Урожай экономически оправдан», — говорит Розпотнюк.

Несмотря на потери урожая, фермеры надеются на высокие цены. В этом году ожидается дефицит украинской груши.

Реклама

«Есть прогнозы, что цена на груши в Украине будет достаточно высокой. Если в прошлом году средняя фермерская цена была 50 гривен в момент реализации хранилища, то в этом году эта цена гривен, я думаю, 70 она должна быть. В этом году мы продаем весь урожай из сада», — рассказал главный агроном.

Цены на овощи и фрукты в Украине

В конце текущей недели тепличные помидоры продаются в Украине по цене 50-60 грн/кг. По данным аналитиков проекта EastFruit, это в среднем на 51% дороже, чем в прошлую пятницу.

Также стремительно растут цены на огурцы в Украине. На их стоимость повлияло уменьшение объемов из-за неблагоприятной погоды, отсутствие конкуренции по импорту и высокий спрос. За неделю цены на огурцы увеличились на 66%, и сейчас они продаются в диапазоне 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг).

Напомним, ранее мы писали о том, что на рынке в Украине зафиксировали заметные ценовые колебанияна овощи и фрукты. Часть продукции существенно подорожала из-за сокращения предложения, тогда как другие позиции, наоборот, снизились в цене благодаря сезонному поступлению больших объемов.