Весенние заморозки ударят по ценам: сколько заплатим за фрукты и овощи

Фрукты дешевыми не будут / © Freepik

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Весенняя непогода в Украине повлечет за собой повышение цен на овощи и фрукты, по меньшей мере, на 30%, и импорт не сможет компенсировать это подорожание.

Об этом сообщил владелец сельскохозяйственного общества «Энограй» Руслан Голуб, пишет «Телеграф».

В первую очередь в Украине подорожают фрукты, в том числе вырастут цены на черешню.

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Он отметил, что точные цифры станут известны в конце мая, но повышение цен будет однозначным — ориентировочно не менее чем на 30%.

Голубь пояснил, что заморозки охватили всю Украину, однако больше всего пострадали западные области из-за раннего цветения. Также значительный ущерб понесли неоккупированные районы Херсонщины, Николаевщины и Запорожья.

По данным НБУ, в апреле 2025 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 15,1%, однако прогнозируется ее замедление в ближайшие месяцы. Основные причины роста цен — последствия прошлогодних неурожаев, удорожание алкоголя и табака, а также высокие расходы бизнеса на зарплаты из-за дефицита кадров.