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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Входит ли получение образования в трудовой стаж: разъяснение ПФУ

Зачисляются ли периоды обучения в страховой стаж

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Входит ли получение образования в трудовой стаж

Входит ли получение образования в трудовой стаж

Вопрос о том, засчитывается ли период обучения в высших и средних учебных заведениях в трудовой стаж, актуален для многих украинцев. Ответ на него зависит от даты получения образования, ведь законодательство по этому вопросу менялось.

До 2004 года обучение засчитывалось в стаж

Согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении» от 05.11.1991 № 1788, обучение по дневной форме в высших и средних учебных заведениях, а также на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации зачислялось в трудовой стаж только до 1 января 2004 года.

После 2004 года: изменения в законодательстве и понятие «страховой стаж»

С 1 января 2004 года вступил в силу Закон Украины № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» .

Что это значит? С тех пор для зачисления периода в страховой стаж имеет значение не факт обучения, а уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Украины. в системе пенсионного страхования) уплачивал страховые взносы.

Итак, засчитываются ли периоды обучения в страховой стаж?

  • До 1 января 2004 года обучение по дневной форме в высших и средних учебных заведениях зачислялось в трудовой стаж.

  • После 1 января 2004 года обучение не входит в страховой стаж. Для отнесения периода в страховой стаж ключевым фактором является уплата страховых взносов в Пенсионный фонд.

Эти изменения в законодательстве оказали значительное влияние на порядок исчисления пенсионного стажа для тех, кто получал образование после 2004 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
2673
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