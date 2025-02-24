Виртуальная недвижимость на продажу: что это такое, как и где покупать и как зарабатывать на этом

Забудьте о кирпиче и бетоне – будущее недвижимости строится уже из кода и пикселей в метавселенной. Станет ли виртуальная земля следующим большим бумом? Или это лопнет как мыльный пузырь? Узнайте цены, платформы и возможности заработка на цифровых пространствах.

Пока одни инвесторы охотятся за квадратными метрами в престижных районах, другие скупают виртуальные участки рядом с цифровыми поместьями знаменитостей. Метавселенная создает совершенно новую категорию инвестиционных активов.

Метавселенная как инвестиционная среда

Метавселенная – сеть 3D-виртуальных пространств, которая является имитацией реального мира, где люди могут взаимодействовать с другими пользователями и цифровыми объектами. "Бум" на развитие метамира состоялся в 2021 году, после официального изменения названия компании Facebook на Meta. Именно тогда интерес мировых инвесторов к трехмерному цифровому пространству оживился из-за новых возможностей для развития бизнеса и приумножения прибыли.

Мировые бренды, такие как Adidas и Forever 21, открыли свои виртуальные магазины, а компания Nike выпустила цифровые кроссовки. Gucci представила ограниченную серию виртуальной сумки, которую продали дороже почти на 800 долларов, чем физическую. Согласно статистике Statista, мировой рынок метавселенной вырастет до более чем 2 триллионов долларов, а в 2024 году он составлял 130 миллиардов долларов.

Интересным сектором для инвестиций в метамире является виртуальная недвижимость. В 2024 году мировой рынок недвижимости оценивался почти в 3 миллиарда долларов, по данным Precedence Research.

Что такое виртуальная недвижимость в метавселенной?

Простыми словами, виртуальная недвижимость – это цифровые участки земли или пространства в метавселенной. Виртуальная недвижимость не имеет физических признаков: ее строят не из цемента и кирпича, а из кодов и пикселей.

Основой права собственности на виртуальную недвижимость есть технология NFT. Невзаимозаменяемые токены (NFT) – это цифровой документ собственности, подтверждающий право владения определенным цифровым объектом и имеющий уникальный фрагмент кода в блокчейне (цифровая цепочка из блоков информации, работающая как электронный реестр).

Виртуальная недвижимость имеет широкий диапазон цен – некоторые участки стоят сотни долларов, а другие – десятки тысяч.

"Как и в реальном мире, все зависит от локации – земля возле известных брендов в метавселенных стоит дороже. Еще один фактор – полезность: участки можно использовать для рекламы или мероприятий. Ну и, конечно, спекуляции – когда метавселенные в тренде, цены растут, а когда ажиотаж спадает, падают", — отмечает независимый аналитик на финансовых рынках и виртуальных активов Игорь Порох.

К примеру, в 2021 году анонимный покупатель купил недвижимость, прилегающую к цифровой земле американского рэпера Snoop Dogg за 450 тысяч долларов. Также эксперт добавил, что стоимость участка будет выше, если покупать его на известной платформе.

Популярные платформы, где покупают виртуальную землю

Самыми популярными платформами для покупки виртуальной земли являются Decentraland и Sandbox. Каждая из них имеет свои особенности. В общем, платформы принимают разную криптовалюту, за которую можно купить виртуальную недвижимость.

Decentraland использует MANA для покупки участков – размер стандартного 16 на 16 метров с общей площадью 256 квадратных метров. Минимальная стоимость составляет примерно 0,098 ETH (250-300 долларов). Однако самые дорогие сделки на платформе достигали 1005 ETH, или около 2,5 миллиона долларов. На платформе присутствуют такие знаменитые бренды как Samsung, Domino's, Coca-Cola и Nike.

Виртуальный магазин Samsung в Decentraland / Фото: Twitter

Sandbox использует валюту SAND. На данной платформе обычные размеры участка 96 на 96 метров с общей площадью 9216 квадратных метров. Минимальная цена участка составляет 0,085 ЭТН (около 220-260 долларов), но исторически самая высокая цена достигала 1700 ETH (свыше 4,3 миллиона долларов). Среди популярных брендов, купивших виртуальную землю у Sandbox: Gucci, Adidas и Ubisoft. И именно на этой платформе заключили соглашение о земле рядом со Snoop Dogg.

Виртуальный дом американского рэпера Snoop Dogg в Sandbox / Фото: Twitter

Способы использования виртуальной недвижимости

Владелец виртуальной недвижимости может задействовать ее так же, как физическую недвижимость, но только в цифровом пространстве. Такой актив можно купить и продать, если его стоимость повысится. Мировые инвесторы часто удерживают цифровые участки для дальнейшего развития их в виртуальном бизнесе.

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Игорь Порох объяснил, как виртуальная недвижимость сдается в аренду: "Это работает так: компании могут арендовать землю или офисы для размещения баннеров или цифровых билбордов, использовать их для организации мероприятий или создания цифровых бутиков. Также землю сдают разработчикам игр для интерактивного контента. Все это организуется через смарт-контракты".

Возможность стать виртуальным агентом недвижимости является еще одним способом монетизации цифровой собственности в метамире – можно помогать заинтересованным инвесторам покупать, продавать или сдавать в аренду цифровую землю. Профессия архитектора также может пригодиться, ведь спрос на навыки проектирования виртуальных построек и ландшафтов растет в метавселенной.

Возможности и риски цифрового актива

Сейчас этот рынок имеет мощную демографическую базу в мире (свыше 600 млн пользователей) и прогнозируется рост до 824 миллиардов долларов к 2030 году. А рекордно низкие цены, упавшие от максимумов на 72% в 2024 году, создают окно возможностей для инвесторов.

Но этот рынок продемонстрировал себя хрупким из-за катастрофического обесценивания активов в период с 2022 года до конца 2024-го (Sandbox –95%, Decentraland –89% от средней цены участков), сообщает CoinGecko.

Серьезными угрозами инвестициям также становится нестабильность платформ, недостаточное регулирование законом и зависимость от криптовалют. Такой актив, предлагаемый метавселенной, может предоставить как историческую возможность, так и серьезные риски для инвестиций.

Автор: Анна Шимко

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