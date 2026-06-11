Виртуальная реальность для реальной войны: «Стальной фронт» Ахметова усилил подготовку 157-й ОМБр

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Ключевая часть помощи – беспилотные решения. Бригада получила 3 беспилотных наземных комплекса «TerMIT 2.0 логистический», беспилотный летательный аппарат «Вампир», 20 систем R2D2, а также аккумуляторную батарею LiFePO4 60В 230Агод с подогревом.

Такое оборудование закрывает сразу несколько критических потребностей подразделения. Наземные роботизированные комплексы могут выполнять логистические задачи там, где риск для людей особенно высок: подвозить грузы, снаряжение, боекомплект, воду, еду и другие необходимые вещи поближе к позициям. "Вампир" усиливает возможности бригады в работе с воздухом, а R2D2 и аккумуляторные решения помогают обеспечивать стабильную работу беспилотных систем и техники в полевых условиях.

Отдельный блок партии – подготовка военных. 157 ОМБр передали тренажер для стрельбы по воздушным целям с элементами виртуальной реальности, а также большое количество симуляционных устройств.

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«Тренировка мобильных групп ПВО должна быть максимально приближена к реальным условиям, потому что счет во время воздушной атаки идет на секунды. Именно поэтому в этой партии мы сделали отдельный акцент на средствах подготовки: VR-тренажере для стрельбы по воздушным целям и симуляционным устройствам. Они помогают бойцам отрабатывать реакцию, координацию, работу в группе и действия под стрессом без расходования боевых ресурсов. Чем качественнее подготовка, тем выше эффективность подразделения на реальной задаче», — отметил представитель «Стального фронта» Рината Ахметова.

Это направление важно не меньше самой техники. VR-тренажер позволяет отрабатывать реакцию на воздушные цели, навыки сопровождения быстрых объектов и взаимодействие мобильных групп ПВО без постоянного боевых ресурсов. Симуляционные устройства необходимы для приближения учений к реальным условиям: они позволяют тренировать личный состав, отрабатывать действия в стрессовых ситуациях, координацию групп и поведение во время боевых эпизодов.

Еще одно важное направление – автономность. Бригада получила 20 зарядных станций EcoFlow, сирену воздушной тревоги С28 220В и интерактивную панель для работы с учебными, штабными и организационными материалами. В полевых условиях автономное питание означает непрерывную работу связи, дронов, планшетов, ремонтного оборудования и других систем, без которых современное подразделение не может эффективно действовать.

"На практике именно такие вещи поддерживают ежедневную боеспособность подразделения: помогают ремонтировать машины, проверять топливную аппаратуру, вытаскивать технику, обслуживать транспорт, заготавливать материалы для укрытий и быстро восстанавливать то, что нужно бригаде для работы", - говорит представитель 157-й ОМБр.

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"Стальной фронт" Рината Ахметова - это масштабная милитарная инициатива по помощи Силам обороны Украины, которая работает с первых дней полномасштабного вторжения. Проект консолидирует помощь всех бизнес Group SCM для украинской армии.

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