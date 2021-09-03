Виталий Сажиенко: в 2020 году Гоструда легализовал почти полмиллиона работников

Начиная с 2020 года, в Украине растет уровень официальной занятости украинцев и уменьшается количество случаев травматизма на рабочих местах. Об этом сообщил и.о. главы Гоструда Виталий Сажиенко во время рабочего совещания ведомства с социальными партнерами, которое состоялось 3 сентября 2021 года.

"Мы вводим новые принципы работы на основе социального диалога. У государства, работодателей и наемных работников на самом деле одна цель — задекларированный, безопасный и оплачиваемый труд. Мы единомышленники и действуем сообща. Для этого Гоструда активно привлекает к диалогу социальных партнеров: бизнес, профсоюзы, контролирующие органы. Наша цель — услышать интересы каждой стороны и найти баланс. Такой подход уже доказал свою эффективность", — отметил Виталий Сажиенко.

Первую половину 2021 года Гоструда посвятил информационной работе с работодателями. Совершено больше 40 тыс. разъяснительных визитов инспекторов на предприятия, предоставлено почти 194 тыс. консультаций через сервис "интерактивный инспектор". В результате этой работы было официально трудоустроено 129,6 тыс. человек.

"Мы понимаем, что бизнесу сейчас непросто, и поэтому дали достаточно времени, чтобы оправиться от карантина и добровольно устранить возможные нарушения. Только после этого стартовали активную инспекционную кампанию", — добавил руководитель Гоструда.

Она началась 1 июля и продлится до конца сентября. На сегодня проведено почти 2,3 тыс. посещений, в ходе которых выявлено 7,8 тыс. незадекларированных работников. Сейчас с ними заключено 3 тыс. трудовых договоров. Всего с начала года в результате инспекционных посещений Гоструда легализовано работу 18,8 тыс. человек.

"В целом с 2020 года количество незадекларированных работников в Украине уменьшилось на 495 тыс. В то же время, по данным Пенсионного фонда, увеличивается количество застрахованных работников. По состоянию на июнь 2021 года рост составлял 269 тысяч человек. Это очень положительная тенденция, которую мы оцениваем как результат совместной работы Гоструда с социальными партнерами и органами государственной власти, занимающихся вопросами занятости", — сообщил Виталий Сажиенко.

Во исполнение предписаний Гоструда задолженность выплачена 42,9 тыс. работникам на сумму 393 млн грн.

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