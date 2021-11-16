Витренко предупредил о "трюках" "Газпрома" из-за приостановки сертификации "Северного потока-2"

Витренко призвал США наложить санкции на оператора "Северного потока-2", о создании которого заявляет "Газпром".

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал решение российского концерна "Газпром" создать дочернюю компанию в Германии "насмешкой над европейскими правилами".

Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.

По убеждению Витренко, российская корпорация "прибегает к юридическим трюкам".

"Газпром" заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет якобы независимым оператором трубопровода "Северный поток-2", причем только той его части, которая расположена на территории Германии", — указал он.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" отметил, что соответствующее решение "не отвечает ни духу, ни букве европейского законодательства о сертификации газопроводов".

"Мы призываем тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не обойти вниманием эти трюки "Газпрома", — написал Витренко.

Он, в частности, призвал правительство США наложить предусмотренные американским законодательством санкции на оператора "Северного потока-2", о создании которого заявляет "Газпром".

"Эти новые санкции должны действовать по крайней мере, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", — подытожил глава "Нафтогаз Украины".

Ранее в Германии заявили, что смогут сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2" " только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с немецким законодательством".

В ответ "Северный поток-2" заявил, что не будет менять свою существующую юридическую форму, а вместо этого создаст дочернюю компанию по немецкому законодательству исключительно для управления немецкой частью газопровода.

Напомним, что немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" и ООО "Оператор ГТС Украины" к участию в сертификации "Северного потока-2". Это позволит услышать аргументы NSAG и предполагает большую прозрачность процесса.

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