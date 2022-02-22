Витренко прокомментировал приостановку сертификации "Северного потока-2" Берлином

Это говорит о солидарности, считает глава "Нафтогаза".

НАК "Нефтегаз Украины" приветствует решение Германии при остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" на фоне признания Москвой "ЛДНР".

Об этом на своей странице в Facеbook написал председатель правления Юрий Витренко.

"Мы одобряем решение Министерства экономики и климата ФРГ отозвать официальное заключение о том, что "Северный поток-2" не оказывает влияния на безопасность поставок газа в Германии", — написал он.

Витренко выразил надежду, что в заключении Берлина будет четко отмечаться, что российский газопровод несет угрозу такой безопасности. Это, отмечает он, станет основанием для регулятора отказать в сертификации этого проекта.

"Это демонстрация того, что Германия солидаризируется с Украиной, в частности с нашей позицией по "Северному потоку-2", которую мы доносили в последние месяцы до нового правительства. Последний раз мы это делали несколько дней назад во время Мюнхенской конференции по безопасности в контексте угрозы" эскалации военной агрессии РФ", — отметил глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, на фоне признания "независимости" ОРДЛО Россией канцлер Германии Олаф Шольц приказал Министерству экономики страны приостановить сертификацию российского газопровода.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска. Уже на следующий день, 22 февраля, Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

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