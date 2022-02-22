Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Витренко рассказал, что нужно для полной остановки сертификации "Северного потока-2"

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Витренко рассказал, что нужно для полной остановки сертификации "Северного потока-2"

УНИАН

По его словам, заявление канцлера Германии об остановке сертификации газопровода является очень положительным развитием событий.

Для полной остановки сертификации российского газопровода "Северный поток-2" такое решение должно быть принято немецким регулятором.

Об этом во время брифинга во вторник, 22 февраля, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, заявление канцлера Германия об остановке сертификации газопровода является очень положительным развитием событий для Украины и европейского региона, но не является окончательным. Это один из шагов.

"Еще должно быть решение регулятора, которое скажет, что "Северный поток-2" не отвечает требованиям. Соответственно, не может быть сертифицированным", — подчеркнул он.

Напомним:

На фоне признания "независимости" ОРДЛО Россией канцлер Германии Олаф Шольц поручил Министерству экономики страны приостановить сертификацию российского газопровода.

В МИД Украины приветствовали остановку Германией сертификации российского "Северного потока-2".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация