Витренко рассказал, что нужно для полной остановки сертификации "Северного потока-2"

Витренко рассказал, что нужно для полной остановки сертификации "Северного потока-2"

По его словам, заявление канцлера Германии об остановке сертификации газопровода является очень положительным развитием событий.

Для полной остановки сертификации российского газопровода "Северный поток-2" такое решение должно быть принято немецким регулятором.

Об этом во время брифинга во вторник, 22 февраля, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, заявление канцлера Германия об остановке сертификации газопровода является очень положительным развитием событий для Украины и европейского региона, но не является окончательным. Это один из шагов.

"Еще должно быть решение регулятора, которое скажет, что "Северный поток-2" не отвечает требованиям. Соответственно, не может быть сертифицированным", — подчеркнул он.

Напомним:

На фоне признания "независимости" ОРДЛО Россией канцлер Германии Олаф Шольц поручил Министерству экономики страны приостановить сертификацию российского газопровода.

В МИД Украины приветствовали остановку Германией сертификации российского "Северного потока-2".

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