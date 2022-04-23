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Витренко заявил о рисках потери трети транзита газа в ЕС из-за действий оккупантов

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Витренко заявил о рисках потери трети транзита газа в ЕС из-за действий оккупантов

УНІАН

Российские оккупационные силы продолжают нарушать работу компрессорных станций на недавно оккупированных территориях.

Действия российских оккупантов на временно оккупированных территориях угрожают транзиту газа в Евросоюз.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Twitter.

"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные силы не перестанут нарушать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", — написал он.

Напомним, Нафтогаз авансом уплатил в госбюджет 2,3 млрд грн дивидендов за 2021 год.

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