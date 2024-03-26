Владельцы Ferrari, Rolls-Royce и других элитных авто освобождены от "налога на роскошь" – анализ Bihus.Info

В перечне на сайте Минэкономики отсутствуют и машины марки McLaren, Alpina, ряд моделей Mercedes-Benz и множество других, которые по ценовым критериям должны попасть под налогообложение.

В Украине в перечне автомобилей, чьи владельцы должны оплатить "налог на роскошь" в 25 тыс. грн, почему-то отсутствуют многие модели, некоторые роскошные марки в целом, а еще содержатся ошибки, которые можно использовать в качестве лазейки для неуплаты налога.

Об этом говорится в сюжете проекта Bihus.Info.

Журналисты проанализировали документ, опубликованный на сайте Министерства экономики в феврале 2024 года. Согласно анализу, в список автомобилей, чьи владельцы должны уплатить транспортный налог в этом году, не попали машины марки Ferrari.

По данным сайта auto.ria, это самые дорогие на украинском рынке автомобили. В частности, две машины Ferrari SF90 (2022 года выпуска) сейчас продаются за 650 тыс. дол. и 800 тыс. дол. Второе, более дорогое авто было частью коллекции 25-летнего миллионера Александра Слобоженко.

Ferrari SF90 из коллекции 25-летнего миллионера Александра Слобоженко / Фото: bihus.info

Кроме того, в перечне на сайте Минэкономики вообще отсутствуют автомобили Rolls-Royce. Указывается, что такими машинами пользуются народные депутаты Украины. Например, на кроссоверах Cullinan были замечены народные избранники Степан Ивахив, Суто Мамоян и Геннадий Вацак.

Журналисты обратили внимание, что кондитерский дом Вацака также владеет седаном Rolls-Royce Ghost и кроссовером Lamborghini Urus. Автомобиля этой итальянской марки также нет в списке на сайте Минэкономики.

Rolls-Royce / Фото: bihus.info

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В этом же списке вообще отсутствуют и машины марки McLaren, Alpina, ряд моделей Mercedes-Benz и множество других, которые по ценовым критериям должны попасть под налогообложение.

В Bihus.Info также отметили ошибки в документе на сайте Минэкономики, которые позволяют избегать уплаты налога даже за те авто, которые есть в перечне. В частности, для трех моделей Bentley указаны неправильные объемы двигателей, а названия седанов Mercedes-Maybach указаны с ошибкой – MaVbach.

Названия седанов Mercedes-Maybach указаны с ошибкой – MaVbach / Фото: bihus.info

Транспортный налог – что это такое

Транспортный налог предусматривает уплату 25 тыс. грн в год для владельцев автомобилей, которым не больше пяти лет, и чья среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат (в 2024 году это около 2,7 млн грн). Среднерыночная стоимость машин рассчитывается по специальной формуле.

Список подлежащих налогообложению авто отовит госпредприятие "Госвнешинформ". Этот список публикуется на сайте Минэкономики. В нем указаны конкретные марки, модели, объемы двигателей, возраст авто, комплектация или версия, за которую придется платить. Все для того, чтобы владельцы машин понимали, что именно их транспорт подлежит налогообложению.

К слову, ранее журналисты исследовали декларации руководителей крупных городов и глав всех ОВА Украины, и составили рейтинг владельцев крупнейших автопарков среди региональных чиновников.

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