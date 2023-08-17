Владелец AliExpress спонсирует и поддерживает войну России против Украины — НАПК

В четверг, 17 августа, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило в список международных спонсоров войны китайский холдинг Alibaba Group Holding Limited, владеющий маркетплейсом AliExpress.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Причиной такого решения стало сотрудничество с Россией, где AliExpress работает под руководством "дочки" Alibaba – ООО "Алибаба.КОМ(РУ)".

Владельцем российской структуры является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. За 2022 год прибыль "Алибаба.КОМ(РУ)" составила 16,3 млрд рублей ($160 млн).

Среди прочего, Alibaba предоставляет свои платформы для продажи товаров из меди, вывезенной с оккупированных территорий Украины, отмечают в НАПК.

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В сообщении говорится, что в апреле этого года агентство Reuters выяснило, что холдинг работает с китайской компанией Quzhou Nova. Последняя закупила не менее 3220 тонн медного сплава на $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения, захваченного Россией. По данным таможни, отгрузка проходила через порт Новороссийск. Затем Quzhou Nova продавала товары из этой меди на платформах Alibaba.

НАПК также отмечает, что китайский холдинг цензурирует украинский контент, связанный с российским вторжением. В частности, в марте 2022 года Alibaba заблокировал за сообщение о войне профиль украинского стримера, который имел более 268 тысяч подписчиков на AliExpress. В то же время пророссийские публикации там не удаляются.

"Все указанные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически", — отметили в НАПК.

Alibaba Group Holding Limited не первая международная компания, попавшая в список спонсоров войны. Ранее в него включили Bacardi, Unilever, Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter & Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi и Geely.

В НАПК напомнили, что компании из списка международных спонсоров войны вносятся в базу World-Check, которую используют во всем мире для выявления финансовых, регуляторных и репутационных рисков.

Напомним, большинство россиян в большинстве своем поддерживают войну, которую начал Кремль в Украине, и готовы к тому, что она продлится долго.

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