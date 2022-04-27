Владелец «Азовстали» назвал меткомбинат оплотом украинского сопротивления в Мариуполе

Мариуполь – это глубочайшая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить.

Металлургический комбинат «Азовсталь» стал оплотом украинского сопротивления в Мариуполе.

Об этом в интервью газете Le Temps заявил украинский бизнесмен Ринат Ахметов, владеющий мариупольским меткомбинатом «Азовсталь».

«Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически сражаются за каждый метр украинской земли. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе «Азовсталь». Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы», – заявил бизнесмен.

При этом он настаивает, что Россия должна понести наказания за все военные преступления, совершенные в Украине, а Мариуполь – это глубочайшая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с оккупантами. На данный момент город практически полностью разрушен, а в подвалах меткомбината «Азовсталь» находятся более тысячи мирных жителей города и украинские защитники. Оккупанты ежедневно продолжают ожесточенно бомбить комбинат.