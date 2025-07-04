Владелец компании "Автомагистраль Юг" Александр Бойко и генеральный директор Николай Тимофеев сбежали из Украины, – СМИ

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Об этом сообщает издание "Коротко.Про".

В общем, после полномасштабного вторжения он 25 раз уезжал из страны, но его поездки обычно длились 4-10 дней. Однако после выезда в конце октября он уже семь месяцев находится за пределами Украины.

При этом почти одновременно с ним страну покинул и генеральный директор компании "Автомагистраль Юг" Николай Тимофеев - он покинул Украину 25 октября из-за того же пункта пересечения Старокозаче в качестве пешехода, при этом в то же время - в 8.34 так же в качестве пешехода страну покинул брат Александра Бойко - Юрий. Юрий Бойко является директором компании "Дорожник-97", которой владеет вместе с братом.

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Выезд из страны, скорее всего, связан с уголовным производством, где фигурируют обе компании. Так, согласно данным Единого реестра судебных решений, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве No12024000000000774 от 19.04.2024 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением группой лиц) по фактам вероятного отмывания средств в проекте строительства криворожского водопровода.

Из контекста понятно, что речь идет об "Автомагистрале-Юге". Например, в предложении "ООО " ИНФОРМАЦИЯ_2 " 19.07.2023 заключили с ИНФОРМАЦИЯ_3 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1 ) договор о строительстве участка магистрального водопровода г. Ингулец - Южное водохранилище для обеспечения водой г. Кривой Рог в связи с необходимостью уничтожения связанных с необходимостью ИНФОРМАЦИЯ_4", общая сумма 5.3 млрд грн" - очевидно, что речь идет о контракте именно с одесской фирмой, приближенной к Голику. Также из контекста понятно, что в материалах говорится о покупке труб по завышенным ценам у ООО "Дорожник-97", которое в дальнейшем закупало трубы у заводов-производителей. Это делалось, по мнению следователей, в целях искусственного завышения цены поставляемой продукции.

Далее, по данным следствия, должностные лица "Автомагистраль-Юг" "вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ и осуществляли завышение цен на товарно-материальные ценности, а избыточно полученные бюджетные средства за фактически не выполненные строительные и другие виды работ были направлены на аффилированную структуру в виде оплат имущества". Налоговые накладные на такие операции были зарегистрированы на 2,6 млрд грн.

"В дальнейшем, должностные лица (этой компании) пользуясь услугами так называемых конвертационных центров с целью легализации бюджетных средств, полученных от ООО "Автомагистраль-Юг", осуществили закупку сельскохозяйственной продукции у группы компаний, которые имеют признаки фиктивности и относятся к так называемой транзитной группе", - говорится в пресс-службе. В частности, "путем осуществления экспортных операций сельскохозяйственной продукции в адрес аффилированных структур, в частности: SRI RO "ИНФОРМАЦИЯ_15" (Румыния) легализовали товарно-материальных ценностей на общую сумму 187 млн грн.и занизили налог на добавленную стоимость на общую сумму 20,5 млн грн". Судя по материалам, размещенным в судебном реестре, следствие по делу об отмывании все еще продолжается, производятся обыски и выемки документов.

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Издание напоминает, что в 26 км водопровода Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области заплатила около 7,7 млрд грн без конкурса. Строила объект компания "Автомагистраль-Юг" одесского бизнесмена Александра Бойко. Фирму связывают с бывшим публичным куратором "Большого строительства", экс-советником главы Днепропетровской ОГА Юрием Голыком, который является фигурантом дела о разглашении данных досудебного расследования НАБУ.