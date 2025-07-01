Владелец нового казино в «Премьер-Дворце» связан с руководителем российской разведки Нарышкиным

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Об этом говорится в материале издания Telegraf .

Согласно расследованию, владелец компании «ТПП Премьер-Палац» Георгий Папазки, а также связанный с ним бизнесмен Михайло Севдиев, в 2024–2025 годах зарегистрировали в гостинице две фирмы, планирующие заниматься организацией азартных игр. Вместе с тем оба имеют совместный бизнес в Болгарии — компанию Pate Play Ltd., специализирующуюся на разработке игрового программного обеспечения.

Авторы материала отмечают, что Папазки — один из самых влиятельных игорных операторов Болгарии и партнер скандального бизнесмена Василия Божкова, находящегося под санкциями США за усилия по созданию каналов российского влияния на болгарские власти.

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В публикации также отмечается, что, по информации болгарских СМИ, Божкова от экстрадиции из ОАЭ лично спас якобы директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. А после этого финансирование пророссийской болгарской партии МЭЧ перешло в Папазку, который, по утверждению журналистов, может быть причастен к отмыванию средств российского происхождения через игорный бизнес.

Кроме того, Папазки фигурировал в уголовных производствах, в частности, по делу о заказном убийстве в Болгарии в 1990-х годах. Его брат, Вальтер Папазки, осужден по этому делу, а сам Георгий, по данным болгарской прессы, долгое время находился в розыске Интерпола.

Гостиница «Премьер-Палас», на базе которой планируется открытие казино, является объектом судебного разбирательства — Министерство юстиции Украины добивается его конфискации как актива, принадлежащего подсанкционным российским бизнесменам — Александру Бабакову, Евгению Гинеру и Михаилу Воеводину.

Издание также отмечает, что из-за реформы регулирования отрасли и замены КРАИЛ новым агентством «ПлейСити» выдача лицензий приостановлена, однако Папазки и Севдиев активно пытаются их получить.

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