Владельцам земельных паев дали больше времени / © www.freepik.com/free-photo

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Земельный пай, годами существующий только в виде сертификата, может стать упущенной возможностью для его владельца. Законодательство устанавливает конечный срок оформления права собственности на такие земельные участки — 1 января 2028 года.

Об этом пишет издание «Обозреватель».

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Конечный срок определяет статья 13 закона «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)». Его перенесли с 2025 по 2028 год в соответствии с законом № 3993-IX, который вступил в силу 8 ноября 2024 года. В правительстве объясняли, что дополнительное время предоставили из-за войны, оккупации части территорий, выезда украинцев за границу.

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Отмечаем, что в случае, если до 1 января 2028 владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформит право собственности на земельный участок, он будет считаться отказавшимся от получения участка.

В дальнейшем после формирования неистребованной земельной доли (пая) в земельный участок решением органа местного самоуправления и по его заявлению на основании решения суда этот земельный участок передается в коммунальную собственность соответствующей территориальной общины, в порядке признания имущества бесхозным.

Закон также позволяет восстановить срок. Если владелец или наследник пропустил его по уважительной причине, суд может предоставить дополнительное время, достаточное для оформления права собственности.

Ранее сообщалось, что наличие земельного пая само по себе не лишает домохозяйства права на жилищную субсидию. Однако в расчет могут включить доход, который владелец получает от сдачи пая в аренду.

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