Владельцев земельных паев могут лишить субсидий

Части украинцев могут уменьшить субсидии / © Associated Press

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Наличие земельного пая само по себе не лишает домохозяйства права на жилищную субсидию. Однако в расчет могут включить доход, который владелец получает от сдачи пая в аренду.

Об этом сообщили в ПФУ.

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«Размер субсидии исчисляется с учетом дохода, полученного за пай. Если арендатор выплачивает владельцу земельного пая арендную плату в натуральной форме, он подает в налоговые органы соответствующий отчет», — пояснили в ведомстве.

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Однако в случае, если земельный пай не приносит домохозяйству доход, его наличие не влияет на назначение и размер жилищной субсидии. Информация о сумме полученного владельцем земельного пая дохода поступает в Пенсионный фонд путем электронного информационного взаимодействия с Государственной налоговой службой Украины.

Субсидии в Украине — последние новости

В Украине получатели жилищной субсидии могут не только потерять право на государственную помощь, но и быть обязаны вернуть уже выплаченные средства. Украинское государство может отказать в назначении субсидии на коммунальные услуги через незадекларированное состояние, покупку валюты или наличие нового авто.

Также есть целый ряд категорий жителей, которым субсидию на неотапливаемый период назначат только после личного обращения.

Украинцы могут восстановить право на субсидию при уплате долга за коммунальные услуги. Как это сделать — читайте в новости.

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