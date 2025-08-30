- Дата публикации
Владельцы жилья могут получить штраф: какая причина и как избежать
До 1 сентября украинцы должны уплатить налоги на недвижимость.
Государственная налоговая служба предупреждает, что украинцам могут начислить штраф за неуплату налога на недвижимость.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС во Львовской области.
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, платят физические лица — владельцы:
квартир площадью более 60 кв. м;
домов площадью более 120 кв. м;
других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.
В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.
В случае выявления разногласий по начисленной сумме налога украинцам советуют обратиться в Центры обслуживания плательщиков для проведения сверки. Просмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением «Моя налоговая».
Сумму налога следует уплатить в течение 60 дней с даты получения налогового уведомления-решения.
Какая ставка налога
Как добавляет «Главком», так как 1 января 2024 г. минималка составляла 7100 гривен, максимальная ставка налога равна 106,5 гривнам за каждый квадратный метр свыше определенных 60 и 120 в квартире и доме соответственно.
Кто освобожден от уплаты налога «на лишние квадратные метры»
От налогообложения налогом на недвижимость освобождены:
граждане, проживающие на территориях, где продолжаются военные действия;
жилье расположено на временно оккупированной территории;
непригодно для проживания в результате войны;
многодетные семьи (где воспитывается 5 детей и больше до 18 лет);
участники боевых действий;
жилая недвижимость, право собственности на которое приобретено членом семьи наследником погибшего защитника Украины.
детские дома семейного типа;
жилье, принадлежащее детям — сиротам, детям, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или родителями, но не более одного такого объекта на ребенка;
жилая недвижимость — собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий.
Заметим, что недвижимость пенсионеров подлежит налогообложению, ведь возраст не отменяет обязанности платить налог за излишнюю жилую площадь.
