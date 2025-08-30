ТСН в социальных сетях

Владельцы жилья могут получить штраф: какая причина и как избежать

До 1 сентября украинцы должны уплатить налоги на недвижимость.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Налог на недвижимость: кто платит

Налог на недвижимость: кто платит

Государственная налоговая служба предупреждает, что украинцам могут начислить штраф за неуплату налога на недвижимость.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС во Львовской области.

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, платят физические лица — владельцы:

  • квартир площадью более 60 кв. м;

  • домов площадью более 120 кв. м;

  • других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.

В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.

В случае выявления разногласий по начисленной сумме налога украинцам советуют обратиться в Центры обслуживания плательщиков для проведения сверки. Просмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением «Моя налоговая».

Сумму налога следует уплатить в течение 60 дней с даты получения налогового уведомления-решения.

Какая ставка налога

Как добавляет «Главком», так как 1 января 2024 г. минималка составляла 7100 гривен, максимальная ставка налога равна 106,5 гривнам за каждый квадратный метр свыше определенных 60 и 120 в квартире и доме соответственно.

Кто освобожден от уплаты налога «на лишние квадратные метры»

От налогообложения налогом на недвижимость освобождены:

  • граждане, проживающие на территориях, где продолжаются военные действия;

  • жилье расположено на временно оккупированной территории;

  • непригодно для проживания в результате войны;

  • многодетные семьи (где воспитывается 5 детей и больше до 18 лет);

  • участники боевых действий;

  • жилая недвижимость, право собственности на которое приобретено членом семьи наследником погибшего защитника Украины.

  • детские дома семейного типа;

  • жилье, принадлежащее детям — сиротам, детям, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или родителями, но не более одного такого объекта на ребенка;

  • жилая недвижимость — собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий.

Заметим, что недвижимость пенсионеров подлежит налогообложению, ведь возраст не отменяет обязанности платить налог за излишнюю жилую площадь.

Раньше мы писали, что нардепы и таможенники придумали хитрую схему, как не платить за элитное имущество.

