Власть призвали не отпугивать инвесторов фискальным давлением

Рентная плата в сфере добычи руд металлов – чувствительный вопрос для пользователей украинскими недрами.

Добывающие предприятия Украины внесли вклад в ВВП страны в 190,34 млрд грн, или 4,54% от общего объема, а доля в стоимости общего экспорта всех товаров и услуг – 4,94%.

Об этом свидетельствуют данные отчета Инициативы прозрачности добывающей отрасли.

Согласно принятой год назад Национальной экономической стратегии до 2030-го, где природные недра и полезные ископаемые были определены фундаментом добавленной стоимости для экономики Украины, а справедливое налогообложение стало одной из стратегических задач для стимулирования развития добывающей отрасли, конечно, наряду с верховенством права и экономической свободой.

Все это должно способствовать увеличению добычи и привлечению иностранных инвестиций в отрасль. Но практическая реализация данных инициатив оказалась не столь результативной. И параллельно с подготовкой реформаторских законопроектов для упрощения доступа к недрам и дерегуляции бизнес все же говорит о вмешательстве государства в деятельность недропользователей.

Бюджетообразующие компании отрасли добычи руд металлов, представленные в Европейской Бизнес Ассоциации, в 2020 году суммарно обеспечили рабочими местами 115 230 украинцев, уплатили 91 млрд гривен налогов и инвестировали почти 30 млрд гривен в экономику страны. Однако, еще не прошло и два месяца 2022 как бизнес наблюдает значительное давление со стороны контролирующих органов – уже ко второй компании от контролирующих органов есть претензии по задолженности по уплате рентных платежей.

Безусловно, рентная плата в сфере добычи руд металлов – это чувствительный вопрос для пользователей украинскими недрами, и к началу этого года отечественное регуляторное поле позволяло множественность трактовок налогооблагаемой базы. В то же время, Конституцией Украины установлено, что законы не оказывают обратное действие, поэтому обвинять компании в противоправных действиях, которые на момент их совершения таковыми не были, по сути, незаконно.

Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес путем проведения проверок или каким-либо другим способом, очевидно, наносит урон не только конкретному бизнесу, но и стране в целом. Ведь за схожими ситуациями наблюдают и иностранные инвесторы и партнеры. Поэтому захотят ли они после этого инвестировать в развитие украинской добывающей промышленности – вопрос риторический.

Конечно, если нарушения есть – за него нужно отвечать. Однако для этого нужно разработать четкие правила, чтобы понимать, что правомерно, а что нет. Более того, не применить нынешние правила к прошлому, ведь так, вероятно, ко всем могут возникнуть вопросы. Однако, очевидно, это не будет признаком развивающегося цивилизованного общества.

Европейской Бизнес-Ассоциации уже неоднократно отмечала, что кроме фундаментальных для развития вещей в стране не хватает доверия между властью и бизнесом, обществом. А подобные кейсы вряд ли способствуют формированию этого доверия. Поэтому бизнес искренне надеется, что эта странная тенденция будет остановлена.