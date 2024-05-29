Власти хотят взяться за секондхенды: исчезнут ли дешевые товары

В Украине власти, вероятно, решили "взяться" за секонд-хенды. Об этом может свидетельствовать заявление главы Налогового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева.

В своем Telegram Гетманцев рассказал о злоупотреблениях владельцев секонд-хендов.

Какие претензии есть у власти к секондхендам

Нардеп напомнил о скандальных видео "кровопролитных штурмов магазинов секонд-хенда здоровыми молодыми людьми". По его мнению, эти молодые люди пытаются купить хорошие "неучтенные" вещи для дальнейшей перепродажи.

Толпа в очереди к секонд-хенду / Фото: Фото из социальных сетей

Также читайте Украинка в Польше купила куртку в секонд-хенде: она нашла в кармане трогательное письмо для беженцев

"Сэкономленный на такой продаже НДС импортер секонд-хенда "реализует" путем заключения фиктивных договоров в рынок, давая возможность уже другим мошенникам не платить НДС или (даже!) предъявляют НДС для возмещения. К тому же товар завозится с существенно заниженной стоимостью", – говорит Гетманцев. .

По его данным, одна из компаний завезла в апреле сумки по цене, которая в 11,3 раза меньше таможенной стоимости, а одежда – в 4,2 раза меньше. Налоговая нагрузка компании составляет 0%.

По его словам, отдельная статья доходов этого бизнеса – это завоз под видом секонд-хенда брендовых вещей. Продолжение этой истории он пообещал рассказать со временем.

В эфире "Киев 24" нардеп уточнил, что власти планируют изменить в работе этого бизнеса.

"Речь идет о различных схемах, так или иначе связанных с импортом одежды. Это и магазины секонд-хенда, которые также ввозят одежду по заниженной стоимости даже по сравнению с секонд-хендом. И речь идет о тех, кто вообще с особым цинизмом завозит сверхдорогие товары под видом секонд-хенда", – говорит депутат.

Что предлагает власть

Гетманцем заверил, что с этими схемами "сегодня эффективно борется и налоговая, и таможня, объединяя свои данные". В то же время из государственной базы Налоговой службы можно узнать, по какой стоимости компания продает отдельные единицы этих товаров. А также сравнить с задекларированной стоимостью.

"И разница составляет десятки раз. То есть, прекрасно, что работают магазины, прекрасно, что работают магазины секонд-хенд, прекрасно, что работают магазины брендовых вещей. Пусть работают, пусть развиваются, но при этом пусть по каждой вещи платят налоги армии. Потому что все, что мы собираем сегодня в качестве налогов, идет на армию", – подытожил Даниил Гетманцев.

Ранее экономисты рассказали о том, почему доллар и евро резко пошли вверх.

Читайте также:

Одежда из секонд-хенда преимущества и опасности