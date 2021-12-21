Власти внедряют накопительную пенсионную систему с лучшими условиями для пенсионеров и работающего населения, — эксперт

Власти внедряют накопительную пенсионную систему с лучшими условиями для пенсионеров и работающего населения, — эксперт

Украина переходит от солидарной к накопительной пенсионной системе. Это снизит зависимость от демографии в условиях уменьшения трудоспособного населения в нашей стране.

Такая инициатива была одним из обещаний президента Владимира Зеленского в социальной сфере.

Об особенностях такого вида пенсионной системы рассказала эксперт по социальным вопросам, экс-замглавы Черниговской ОГА и экс-директор Фонда соцстраха Елена Дума в интервью "Фактам".

"О накопительной пенсионной системе. В начале 2022 года Верховная Рада планирует рассматривать в повторном первом чтении проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", которым предусматривается обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсий и привлечение работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах", – отмечает эксперт.

Инициатива предусматривает, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) будут платить взносы в размере 1% от заработной платы (дохода). По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен.

"Законопроектом предлагается установить, что средства накопительной системы являются собственностью лиц, из заработной платы которых производятся отчисления, в размере, накопленном на их индивидуальных пенсионных счетах. А в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам", — уточняет эксперт по социальных вопросов, экс-заместитель председателя Черниговской ОГА и экс директор Фонда соцстраха Елена Дума.

Отметим, что в мире существует три вида пенсионной системы: солидарная — работающие граждане, удерживающие пенсионеров за счет пенсионных взносов, накопительная — работают пенсионные фонды, накопленные средства являются собственностью пенсионера и смешанная.

Сейчас в Украине доминирует солидарная форма, а это зависимость от демографии, тогда как в Украине становится все меньше трудоспособного населения.