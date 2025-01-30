Влияет ли "Тысяча Зеленского" на субсидию: в Пенсионном фонде объяснили

Некоторые государственные выплаты больше не будут учитываться.

"Тысяча Зеленского" на субсидию не влияет.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"Учитывается ли в совокупный доход семьи для назначения субсидии начисления по программам "Национальный кэшбек" и "Зимова єПідтримка"? Нет, не учитывается", — говорится в сообщении.

В ПФУ пояснили, что при расчете жилищных субсидий не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи одноразовая государственная денежная помощь "Зимова єПідтримка" и государственная денежная помощь, которая начисляется в процентном соотношении от стоимости приобретенного безналичным расчетом с использованием товара. Национальный кэшбек" (в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине").

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Отмечается, что это соответствует изменениям, внесенным в п. 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением КМУ от 22.07.2020 №632).

Подать документы для оформления жилищной субсидии или льготы онлайн можно здесь, видеоразъяснение здесь.

Напомним, субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц распространена на всю территорию Украины.

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