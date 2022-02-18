Влияние украинского кризиса начинает ослабевать: нефть дешевеет в ожидании возвращения Ирана на рынок

Оба эталонных контракта движутся к первому снижению за девять недель.

В пятницу, 18 февраля, цены на нефть снижаются после резкого падения накануне, перспектива возврата на рынок иранской нефти перевесила геополитические риски.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщает Investing.

Так, стоимость барреля апрельской нефти Brent к 9:15 по Киеву составила $92,4 (-0,61%). Баррель мартовской нефти WTI торговался за $91,14 (-0,68%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $92,97 и $91,76 соответственно.

Оба эталонных контракта движутся к первому снижению девяти недель на фоне сообщений о подготовке соглашения по возобновлению ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами. Дипломаты заявили, что в проекте соглашения изложена последовательность шагов, которые в конечном счете приведут к отмене нефтяных санкций. Это вернет на рынок около 1 млн баррелей нефти в сутки, но сроки возврата пока не отмечены.