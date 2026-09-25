Влияют ли алименты на размер субсидии: ответ ПФУ

При расчете субсидии в Украине учитываются алименты / © УНИАН

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Алименты на содержание ребенка, которые получает кто-то из членов семьи, Пенсионный фонд Украины относит к среднемесячному совокупному доходу домохозяйства. И именно эта сумма оказывает непосредственное влияние на то, какой будет жилищная субсидия.

Об этом говорится в разъяснении ПФУ.

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«Алименты — это такой же доход, как зарплата или пенсия, и при расчете субсидии его обязательно принимают во внимание», — говорится в сообщении.

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Размер жилищной субсидии зависит от соотношения доходов семьи и обязательного процента платежа за коммунальные услуги. Чем выше совокупный доход, тем большую часть коммуналки домохозяйство должно платить самостоятельно.

Если, например, мать или отец ежемесячно получает алименты на ребенка, эти деньги повышают общий доход семьи. В результате субсидию могут назначить, но уже в меньшем размере — часть расходов на коммунальные услуги семье придется покрывать за свой счет.

За какой период считают доходы

Период, за который Пенсионный фонд берет доходы, зависит от того, когда назначается субсидия. Если помощь оформляют с начала отопительного сезона, то принимают во внимание доходы за I и II кварталы текущего года. Для отопительного сезона 2026-2027 годов это, соответственно, поступления за первые два квартала 2026 года.

Субсидии в Украине — последние новости

В Украине получатели жилищной субсидии могут не только потерять право на государственную помощь, но и быть обязаны вернуть уже выплаченные средства. Украинское государство может отказать в назначении субсидии на коммунальные услуги через незадекларированное состояние, покупку валюты или наличие нового авто.

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Также есть целый ряд категорий жителей, которым субсидию на неотапливаемый период назначат только после личного обращения.

Украинцы могут восстановить право на субсидию при уплате долга за коммунальные услуги. Как это сделать — читайте в новости.

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